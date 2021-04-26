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Наука
26 апреля 21, 20:44
Маски и дистанция не спасают от COVID в закрытом помещении
маска
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Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что в закрытом помещении риск заразиться коронавирусом даже в масках одинаков как на расстоянии в 2 метра, так и на расстоянии в 20 метров от больного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для проведения исследования ученые разработали метод расчета рисков заболевания COVID-19 в помещениях, учитывающий ряд факторов. В частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека.

"Мы утверждаем, что правило дистанции в 2 метра на самом деле не слишком полезно, особенно когда люди носят защитные маски, так как воздух, которым дышит человек в маске, имеет тенденцию подниматься вверх и опускаться в другом месте в помещении, поэтому вы вдыхаете "средний фон" этого помещения", - сказал один из организаторов исследования, Мартин Базант.

Ученые утверждают, что ключевым фактором вероятности заразиться COVID-19 является время, проведенное в одном помещении с больным.

Согласно выводам исследователей, чем дольше человек находится в одном помещении с больным человеком, тем больше шансов на передачу болезни.
censor.net.ua
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