Маски и дистанция не спасают от COVID в закрытом помещении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для проведения исследования ученые разработали метод расчета рисков заболевания COVID-19 в помещениях, учитывающий ряд факторов. В частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека.

"Мы утверждаем, что правило дистанции в 2 метра на самом деле не слишком полезно, особенно когда люди носят защитные маски, так как воздух, которым дышит человек в маске, имеет тенденцию подниматься вверх и опускаться в другом месте в помещении, поэтому вы вдыхаете "средний фон" этого помещения", - сказал один из организаторов исследования, Мартин Базант.

Ученые утверждают, что ключевым фактором вероятности заразиться COVID-19 является время, проведенное в одном помещении с больным.

Согласно выводам исследователей, чем дольше человек находится в одном помещении с больным человеком, тем больше шансов на передачу болезни.