В космос летит секретный груз Пентагона – трансляция

На 26 апреля (23:46 вечера по Киеву) с площадки SLC-6 на авиабазе ВВС США "Ванденберг" в Калифорнии запланирован запуск сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy компании United Launch Alliance. Носитель должен вывести на промежуточную орбиту засекреченный спутник американских военных. Это 13-й запуск ракеты в конфигурации "Хэви".





За несколько секунд до отрыва ракеты от земли в систему двигателей для их охлаждения впрыскивается жидкий водород, который вспыхивает. После этого подается кислород и происходит наращивание тяги. Когда горит "неподкисленный" O2 водород, со стороны кажется, будто бы случилась авария и ракета сейчас взорвется. Это особенность Delta IV Heavy.

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Трансляция закончится сразу после "отстреливания" половинок головного обтекателя. Таймлайна после этого нет: все секретно.

СПУТНИК. Какая полезная нагрузка в миссии NROL-82 – неизвестно. В сообществах любителей космоса спекулируют, будто бы там 19-тонный разведспутник KH-11 (18) Kennen от Lockheed Martin, который могут вывести на слегка эллиптическую орбиту 260×1000 км. Предыдущий KH-11 (17) был запущен на необычную орбиту 74°; это наталкивает на мысль, что аппарат, возможно, был вариантом секретного спутника Misty.

Предполагается, что оптика этих спутников с главным зеркалом до 2,4 м в диаметре позволяет им получать изображения поверхности Земли до ~15 см на пиксель.



