ВОЗ: пандемия коронавируса в мире лишь усиливается

Председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Как сообщает Фраза, об этом речь шла на брифинге в Женеве.

На прошлой неделе организация зафиксировала такую же динамику, которая была в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

«Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9-ю неделю подряд, а смерти — 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии», — сказал он.

Напомним, до этого глава ВОЗ говорил, что пандемию коронавируса в мире удастся взять под контроль уже в ближайшие месяцы. В то же время он был обеспокоен тем, что коронавирус начал быстрее распространяться в возрастной группе 25-59 лет.