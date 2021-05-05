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5 мая 21, 12:36
К Земле приближается огромный астероид
астероид
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Космическое тело не представляет угрозы для нашей планеты, но обладает крупными размерами.
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованиям космоса заявили, что к планете Земля приближается огромный астероид. Как сообщает Newsweek, небесное тело пролетит мимо Земли в четверг, 6 мая.

Отмечается, что космический камень имеет название 2021 AE4. Он приблизится к нашей планете в 18:59 по Киеву и окажется на расстоянии семи миллионов километров. Это приблизительно 18 дистанций между Землей и Луной.

Астрономы утверждают, что диметр астероида около 120 метров, но он может достигать и 260 метров. 

При этом, специалисты говорят, что угрозы для Земли космический камень не представляет.





Источник: https://korrespondent.net/
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