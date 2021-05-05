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Новости
Наука
5 мая 21, 22:49
Киевские ученые дали прогноз когда и как закончится пандемия
пандемия
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Украинские ученые пришли к интересному выводу

Учитывая темпы пандемии коронавируса в Украине, коллективный иммунитет от СOVID-19 украинцы смогут выработать только к 2023 году.

К такому выводу пришли украинские ученые, которые проанализировали доклад McKinsey&Company.

Так, Украина была отнесена к так называемому четвертому кластеру вместе с Россией, Молдовой, Грузией и Бразилией, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом при медленных темпах вакцинации. 

 При этом, как уточняют ученые, средний уровень прививки для стран этой группы составляет 4,5%, а собственно для Украины - 1,8%.

Если брать во внимание тот факт, что текущие темпы вакцинации сохранятся на действующем уровне, эти страны, и в том числе Украина,  рискуют не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023-м.

Как сообщалось, на фоне возможного перехода Черкасской области в "красную" зону, в среду, 5 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях с 6 мая отменяют "красную" зону карантина из-за коронавируса.
telegraf.com.ua
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