В Украине готовят свою вакцину от коронавируса

Львовские ученые работают над разработкой первой украинской вакцины от коронавируса в лаборатории Института биологии клетки НАН. Как сообщает Фраза, об этом рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины во Львове, академик Андрей Сибирный.
Создать ее планируют до конца 2021 года, но после этого препарат нужно будет еще испытать.
По его словам, для создания белковой вакцины украинские ученые используют дрожжи. Он уточнил, что по схожему принципу работают и зарубежные вакцины. Работать с дрожжами группа ученых решила, поскольку уже имеет положительный опыт работы с ними. Они делают витамины и антибиотики на дрожжах.
«Такие вакцины, от Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых. Я имею опыт положительной работы создание вакцины от гепатита В на дрожжах. Это была работа по заказу Национальной академии медицинских наук около 10 лет назад. И мы имеем один из лучших продуцентов той вакцины среди всех известных продуцентов на дрожжах», — рассказал Андрей Сибирный.
Сейчас ученые прошли начальные этапы в создании вакцины от коронавируса. Ее разработать планируют до конца этого года, а дальше начнутся испытания. Вероятно, этот этап проводить в сотрудничестве с польскими коллегами.