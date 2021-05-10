В Украине готовят свою вакцину от коронавируса

Львовские ученые работают над разработкой первой украинской вакцины от коронавируса в лаборатории Института биологии клетки НАН. Как сообщает Фраза, об этом рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины во Львове, академик Андрей Сибирный.

Создать ее планируют до конца 2021 года, но после этого препарат нужно будет еще испытать.

По его словам, для создания белковой вакцины украинские ученые используют дрожжи. Он уточнил, что по схожему принципу работают и зарубежные вакцины. Работать с дрожжами группа ученых решила, поскольку уже имеет положительный опыт работы с ними. Они делают витамины и антибиотики на дрожжах.

«Такие вакцины, от Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых. Я имею опыт положительной работы создание вакцины от гепатита В на дрожжах. Это была работа по заказу Национальной академии медицинских наук около 10 лет назад. И мы имеем один из лучших продуцентов той вакцины среди всех известных продуцентов на дрожжах», — рассказал Андрей Сибирный.

Сейчас ученые прошли начальные этапы в создании вакцины от коронавируса. Ее разработать планируют до конца этого года, а дальше начнутся испытания. Вероятно, этот этап проводить в сотрудничестве с польскими коллегами.

«Вирусные белки должны проверить на лабораторных животных — трансгенных мышах, которых будут заражать вирусом и вводить им вакцину. Сейчас неизвестно такие исследования можно будет провести в Украине. Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество», — пояснил Сибирный.





Также украинские ученые хотят создать еще одну вакцину от коронавируса — в форме таблетки. Но это идея для следующего проекта.





Сейчас Институт биологии клетки НАН Украины работает над тремя проектами: разработкой вакцины от Covid-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров. В прошлом году Институт биологии клетки НАН Украины победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. В частности, на разработку вакцины от коронавируса львовские ученые получили почти 10 млн грн.







