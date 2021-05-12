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Новости
Наука
12 мая 21, 13:14
Новые потрясающие снимки Юпитера
Юпитер
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Ученые смогли наблюдать за исчезновением знаменитого супершторма на планете-гиганте с помощью изображений в инфракрасном спектре.
Астрономы представили новые потрясающие снимки Юпитера, которые раскрывают детали атмосферы газового гиганта. Их удалось получить с помощью космического телескопа Hubble и обсерватории Джемини-Норт на Гавайях, пишет Space.com.

Кадры демонстрируют детали турбулентной атмосферы Юпитера на разных длинах волн, помогая выяснить, что является движущей силой образования массивных штормов на планете.

Ученые обработали изображения, полученные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн, чтобы параллельно сравнить различные виды облаков над газовым гигантом.



Так, большое красное пятно – гигантский супер-шторм, который очень хорошо виден в видимом и ультрафиолетовом диапазонах световых волн, но почти сливается с фоном в инфракрасном диапазоне.







Полосы облаков Юпитера, вращающиеся в противоположных направлениях, хорошо видны на всех трех изображениях.

В отличие от красных пятен, на инфракрасном изображении отчетливо виден циклонический вихрь, распространяющийся с востока на запад. Серия вихрей протяженностью почти 72000 километров выглядит как яркая полоса в северном полушарии планеты.

Ученый Майк Вонг из Калифорнийского университета дополнительно сравнил изображения с радиосигналами, обнаруженными космическим кораблем NASA Юнона, который в настоящее время изучает планету.

Эти радиосигналы обозначают молнии в атмосфере Юпитера. Объединив три типа изображений с данными о молниях, Вонг и его команда смогли исследовать различные слои структуры облаков, чтобы лучше понять процессы формирования, лежащие в основе массивных штормов планеты.

Источник: https://korrespondent.net/
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