Астрономы представили новые потрясающие снимки Юпитера, которые раскрывают детали атмосферы газового гиганта. Их удалось получить с помощью космического телескопа Hubble и обсерватории Джемини-Норт на Гавайях, пишет Space.com.





Кадры демонстрируют детали турбулентной атмосферы Юпитера на разных длинах волн, помогая выяснить, что является движущей силой образования массивных штормов на планете.





Ученые обработали изображения, полученные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн, чтобы параллельно сравнить различные виды облаков над газовым гигантом.













Так, большое красное пятно – гигантский супер-шторм, который очень хорошо виден в видимом и ультрафиолетовом диапазонах световых волн, но почти сливается с фоном в инфракрасном диапазоне.





























Полосы облаков Юпитера, вращающиеся в противоположных направлениях, хорошо видны на всех трех изображениях.





В отличие от красных пятен, на инфракрасном изображении отчетливо виден циклонический вихрь, распространяющийся с востока на запад. Серия вихрей протяженностью почти 72000 километров выглядит как яркая полоса в северном полушарии планеты.





Ученый Майк Вонг из Калифорнийского университета дополнительно сравнил изображения с радиосигналами, обнаруженными космическим кораблем NASA Юнона, который в настоящее время изучает планету.





Эти радиосигналы обозначают молнии в атмосфере Юпитера. Объединив три типа изображений с данными о молниях, Вонг и его команда смогли исследовать различные слои структуры облаков, чтобы лучше понять процессы формирования, лежащие в основе массивных штормов планеты.



