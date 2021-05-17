Сверхурочная работа ведет к повышению риска смерти, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда.

Авторы исследования провели первый глобальный анализ потерь жизни и здоровья, связанных с продолжительной работой. Были учтены данные 37 исследований ишемии с >768 000 участников, и 22 исследований инсульта с >839 000 пациентов на уровнях от регионального до глобального в 154 странах с 1970 по 2018 год.

Нынешние тенденции неутешительные, отмечается в докладе: количество работающих сверхурочно составляет 9% от общей численности населения в мире – и цифра растет.

Связанные со сверхурочной работой риски особенно велики для мужчин (72% смертей от этих причин), работников среднего и пожилого возраста, а также людей, живущих в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Большинство зарегистрированных смертей приходилось на людей в возрасте 60-79 лет, которые работали ≥55 ч в неделю в возрасте 45—74 лет.

Хронический "перебор" с работой привел в 2016 году к совокупным 745 000 смертям от инсульта (398 000) и ишемии (347 000), что на 29% больше, чем в 2000-м. За эти 16 лет количество смертей от сердечных заболеваний из-за увеличения рабочей недели выросло на 42%, от инсульта – на 19%.

Директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра подчеркнула: работать ≥55 ч в неделю – серьезная угроза для здоровья. "Всем нужно понять, что продолжительное рабочее время приводит к преждевременной смерти".

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил после появления этого отчета, что "никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа".

Он отметил, что при пандемии COVID-19 удаленка стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой. Те, кто не потерял работу, теперь зачастую вынуждены работать больше и интенсивнее, и это воспринимается часто работодателями как "новая норма".

"Правительствам, работодателям и работникам нужно сообща согласовать ограничения на количество работы", – подчеркивается в пресс-релизе ВОЗ и МОТ.

В ВОЗ высказались за принятие законов, постановлений и политик, запрещающих переработку и обеспечивающих максимальные ограничения рабочего времени.