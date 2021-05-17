Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
27.54
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
17 мая 21, 10:56
Принимать ли препарат для разрежения крови перед вакцинацией
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Принимать такие препараты бессмысленно. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать. И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить", - цитирует пресс-служба слова иммунолога, главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Как можно украицу попасть на вакцинацию от коронавируса?
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: инструкция
В Украине ускорилась вакцинация от коронавируса
В Украине от COVID привили почти 9 тысяч человек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сверхурочная работа ведет к повышению риска смерти, - ВОЗ
Лента новостей