Принимать ли препарат для разрежения крови перед вакцинацией

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Принимать такие препараты бессмысленно. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать. И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить", - цитирует пресс-служба слова иммунолога, главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия.