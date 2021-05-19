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19 мая 21, 12:44
Китай запустил новый спутник для исследования океана
спутник
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Группа океанографических спутников будет заниматься прогнозированием морских катастроф в стране.
В Китае в среду, 19 мая, успешно вывели на орбиту новый океанографический спутник Haiyang-2D (HY-2D), сообщает Xinhua.

Отмечается, что ракета-носитель Long March-4B вместе со спутником HY-2D была запущена в полдень по пекинскому времени из космодрома Цзюцюань, что на северо-западе страны.

Спутник HY-2D сформирует группу со спутниками HY-2B и HY-2C для мониторинга окружающей природной среды океана. Группа спутников будет, в частности, заниматься прогнозированием морских катастроф в стране.

Отмечается, что это был 370 запуск для ракеты типа Long March-4B.







Источник: https://korrespondent.net/
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