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22 мая 21, 00:15
Комаровский о риске заражения коронавирусом на улице
Комаровский
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Популярный врач дал советы, как обезопасить себя максимально от заболевания вирусом.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что шансы заразиться коронавирусом на улице являются минимальными. Об этом врач рассказал в своем видеоблоге на канале YouTube.

– Принципиальной особенностью эпидемиологии коронавируса является то, что вирус с потоками воздуха переносится на большие расстояния. Когда покидающий нас коронавирус растворяется в воздухе, мы не можем вдохнуть инфицирующую дозу, - сказал Комаровский, отметив, что в помещениях риски значительно увеличиваются.

По его словам, из тысячи заболевших инфицировались на улице менее 10 человек, то есть примерно 1%. 

- На сегодня результаты разных исследований отличаются. Как правило, доля заразившихся коронавирусом на открытом воздухе 0,1-1%. То есть из тысячи людей, которые заразились Covid-19, максимум 10, но скорее всего не более 1 заразились вне помещения. Все остальные - в помещении, - подчеркнул педиатр.

Как отметил Комаровский, украинцы могут смело выходить на прогулки на свежем воздухе, так как в помещениях риски заражения вирусом значительно увеличиваются.

Ранее Комаровский заявил, что в свежем исследовании ученые обнаружили другие главные пути распространения коронавируса, нежели считалось ранее. Исследователи пришли к выводу, что основной путь заражения является аэрозольным, а не воздушно-капельным или контактным. Доктор Комаровский пояснил, что таким образом ни маски, ни перчатки, как и мытье рук, не могут защитить от коронавируса.
kp.ua
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