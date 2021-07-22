Защищают ли вакцины от дельта-штамма COVID-19

В Великобритании умерли, по меньшей мере, 259 человек, заразившиеся дельта-вариантом коронавируса. По данным агентства Public Health England при министерстве здравоохранения Великобритании, 116 из них были полностью вакцинированы. В связи с этим всех беспокоит вопрос: защищает ли вакцинация от дельта-варианта?





Вначале дисклеймер: да, вакцинация эффективна, в том числе, и от дельта-варианта коронавируса. Тем не менее остаточный риск заразиться все равно сохраняется. Почему?





Вакцина эффективна, но не на 100 процентов





Ни одна из утвержденных на сегодняшний день вакцин не защищает на сто процентов от заражения коронавирусом - это доказали исследования, сделанные уже после начала массовой вакцинации.





Заразиться и, в худшем случае, умереть могут, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями - хотя риск инфекции после прививки существенно снижается. Так, в настоящее время уровень смертности в Великобритании остается очень низким - несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.





В одном из июньских выпусков подкаста Coronavirus Update в эфире медиакомпании NDR самый известный вирусолог Германии Кристиан Дростен подтвердил: действительно, известны случаи, когда умирают люди, прошедшие двойную вакцинацию.





Но, по его словам, в каждом из этих случаев необходимо внимательно изучить, что именно стало причиной смерти и как был поставлен диагноз. Высокая доля вакцинированных людей среди умерших в Великобритании, как и, в принципе, низкий уровень смертности, по словам Дростена, вероятно, объясняются тем, что около половины населения там уже полностью вакцинированы.





Как объясняет в интервью DW Георг Беренс, профессор кафедры ревматологии и иммунологии Медицинской школы Ганновера, очень редко те, кто получил прививку, действительно могут умереть от инфекции, поскольку вакцина не повлияла на выработку необходимого количества антител - это происходит, например, в тех случаях, если человек принимает иммуносупрессивные препараты или перенес трансплантацию органов.





Кроме того, эффект от вакцинации спустя какое-то время ослабевает. "При неблагоприятном стечении обстоятельств люди действительно могут заразиться и после вакцинации", - признает ученый. Тем не менее в целом вакцины защищают очень хорошо - хотя и не дают стопроцентной защиты.





Недавнее исследование с использованием моделирования, проведенное при участии агентства Public Health England, дает основание предположить, что на сегодняшний день вакцинация предотвратила около 7,2 миллиона случаев заражения и 27 тысяч смертей в одной лишь Великобритании.





"Количество инфекций и смертей, предотвращенных программой вакцинации, не только поразительно велико, но и растет экспоненциально в течение всего периода действия вакцинации", - объясняет один из авторов исследования Пол Биррелл.





Хороший защитный эффект при полной вакцинации





Опрошенные DW эксперты убеждены в действенности вакцин против дельта-варианта. "Прививки невероятно эффективны, - говорит вирусолог Фридеманн Вебер. - Иммунный ответ у вакцинированных людей, получивших двойную дозу, спустя некоторое время сильнее или, по крайней мере, на таком же уровне, как у людей, у которых выработались антитела после инфекции".





Мнения экспертов подтверждаются и научными выводами. Недавно в журнале Nature были опубликованы результаты исследования, согласно которым вакцина BioNTech/Pfizer по-прежнему надежно защищает от дельта-варианта.





Между тем новые данные из Израиля говорят о том, что защитный эффект BioNTech/Pfizer против дельта-вируса, по сравнению с предыдущими исследованиями, несколько снизился и сейчас находится на уровне 64 процентов.





Израильские ученые пришли к заключению, что вакцинация также предотвращает "всего" 64 процента заболеваний ковидом с симптомами.





Тем не менее она по-прежнему на 93 процента защищает от тяжелых инфекций с последующей госпитализацией. Как именно Управление здравоохранения Израиля получило эти данные, пока неясно: пресс-служба не дала более подробной информации о методике исследования.





Канадские ученые, в свою очередь, установили, что вакцина Moderna также демонстрирует относительно высокий уровень защиты от дельта-варианта: по данным их исследования, вакцинация этим препаратом обеспечивает 72-процентную защиту через 14 дней после введения первой дозы. Данные об эффективности после введения второй дозы пока отсутствуют.





Результаты исследований об эффективности вакцин различны





Более ранние данные из Великобритании говорили о том, что эффективность вакцин BioNTech/Pfizer и AstraZeneca против тяжелого течения ковида выше, чем следует из исследования израильтян: согласно выводам агентства Public Health England, вакцинация BioNTech/Pfizer предотвращает тяжелое течение от дельта-варианта с госпитализацией на процента после первой дозы и на 96 процентов - после второй.





Люди, получившие вакцину AstraZeneca, на 71 процент защищены от тяжелого течения болезни с госпитализацией после первой прививки, а после второй - даже на 92 процента.





Сравнив выводы ученых из Израиля, Канады, Англии и Шотландии об эффективности вакцин BioNTech, AstraZeneca и Moderna против дельта-варианта, издание Financial Times пришло к выводу, что результаты сделанных на сегодняшний день исследований существенно разнятся между собой.





Что же касается компании Johnson & Johnson, то достоверной информации о действенности разработанной ею вакцины пока мало.





Согласно исследованию, проведенному по заказу компании Johnson & Johnson с участием всего 20 испытуемых, вакцинация вызывает "сильный иммунный ответ" даже спустя восемь месяцев после введения. Однако компания пока не сделала официального заявления об эффективности препарата против дельта-варианта.





Потребуется ли ревакцинация?





Георг Беренс из Медицинской школы Ганновера подчеркивает, что необходимо учитывать, когда именно были привиты жители Израиля, заразившиеся дельта-вариантом. Первые прививки, напоминает он, были сделаны еще в декабре 2020 года. Со временем эффект от вакцинации может постепенно ослабевать, и не исключено, что может понадобиться еще одна доза вакцины.





Производители вакцины BioNTech/Pfizer в недавнем пресс-релизе также указывают на этот фактор. Они говорят о том, что для поддержания эффективности необходима третья прививка спустя полгода после второй дозы, и призывают национальных регуляторов одобрить ее.





Насколько вероятны еще более опасные варианты?





"Новые варианты коронавируса, вероятно, будут с нами еще долгое время", - констатирует вирусолог Фридеман Вебер. Они перестанут появляться лишь тогда, когда будет вакцинировано большинство населения. Но ученый не верит, что прививки со временем прекратят действовать.





Профессор Георг Беренс признает, что заранее невозможно предугадать, появятся ли еще более опасные варианты коронавируса. Однако всегда существуют менее опасные мутации, которые не приживаются. По его словам, в любом случае вакцинация является лучшей защитой. Чем больше людей вакцинированы, тем выше иммунитет у населения и тем меньше уровень заболеваемости.





Нужны ли будут новые вакцины?





До сих пор вакцины были эффективны против всех опасных мутаций коронавируса. Если их действенность снизится, безусловно, их придется модифицировать, указывает Пегги Рис (Peggy Riese) из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца.





Однако не следует слишком торопиться. "Вакцина не разрабатывается так быстро. Если каждые три месяца будет появляться новая мутация, мы не будем успевать с созданием новых вакцин", - предостерегает она.





В противном случае может случиться так, что вакцина будет адаптирована к какому-то конкретному варианту, но затем ее уже нельзя будет использовать, потому что вирус снова мутирует, объясняет ученая.





Вирусолог Вебер смотрит на это иначе: "Вакцины необходимо модифицировать немедленно". Производитель BioNTech/Pfizer уже заявил, что в настоящее время разрабатывает вакцину именно против дельта-варианта. Первые клинические испытания должны начаться в августе.





Исследователи из известной университетской клиники Шарите в Берлине также предполагают, что эффективность вакцин против ковида во время пандемии нужно регулярно проверять и при необходимости модифицировать препараты.





В настоящее время число инфекций во всем мире огромно, поэтому коронавирус также может эволюционировать быстрее, говорится в пресс-релизе клиники.





"Исходя из темпов эволюции хорошо известных нам вирусов простуды, мы предполагаем, что SARS-CoV-2 также начнет изменяться медленнее, как только уровень инфекций снизится - иными словами, тогда, когда большая часть населения планеты выработает иммунную защиту либо в результате болезни, либо благодаря вакцинации", - объясняет Ян Феликс Дрекслер, руководитель исследования из Института вирусологии при клинике Шарите.





Как только ситуация стабилизируется, прививки, по всей видимости, не нужно будет модифицировать столь часто, уверен ученый.



