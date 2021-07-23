Названы вакцины, которые справляются со штаммом "Дельта"

Вакцины Pfizer и AstraZeneca почти также справляются со штаммом «Дельта», как и с «Альфа». Различия в эффективности вакцин против этих штаммов после полного курса вакцинации незначительны.

Две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и AstraZeneca почти так же эффективны против «Дельта» штамма коронавируса, как и против ранее доминировавшего штамма «Альфа». Об этом сообщает Reuters.

Вакцины высокоэффективны против «Дельта» штамма, который в настоящее время является доминирующим во всем мире, хотя исследование подтверждает, что одной прививки вакцины недостаточно для высокой защиты.

Исследование показало, что две дозы вакцины компании Pfizer были на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания от «Дельта» штамма, по сравнению с 93,7% против штамма «Альфа».

Две дозы вакцины AstraZeneca на 67% эффективны против «Дельта» штамма, по сравнению с 60%, о которых сообщалось ранее, и на 74,5% эффективны против штамма «Альфа», по сравнению с первоначальной оценкой в 66% эффективности.





«Лишь незначительные различия в эффективности вакцины были отмечены для „Дельта“ штамма по сравнению со штаммом „Альфа“ после получения двух доз вакцины», — пишут в своем исследовании ученые Public Health England.





Данные из Израиля показали более низкую эффективность вакцины Pfizer против симптоматического заболевания, хотя защита от тяжелого заболевания остается высокой.