"Дельта"-штамм научился избегать почти любых антител

В США за последние две недели количество случаев коронавируса утроилось, везде распространился "Дельта"-штамм коронавируса. Его нашли и в Украине. Почему этот вариант SARS-CoV-2 более заразный и приводит к большему числу больных, пояснила заслуженный врач Украины и главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

- "Дельта" имеeт около 15 различных мутаций по сравнению с исходным вирусом. Две из них, L452R и E484Q, представляют собой мутации S-белка, которые помогают вирусу избежать антител, как природных, так и поствакцинальных. Но у него есть еще одна мутация за пределами сайта связывания - P681R. Считают, что она, с одной стороны, усиливает "прилипание" вируса к нашим клеткам, с другой стороны, способствует образованию синцития - слияние клеток с формированием многоядерной структуры с общей цитоплазмой, такая себе фабрика по производству клеток, - написала она в "Фейсбуке".

Так могут и другие вирусы, но синцитии, создаваемые вариантом "Дельта", гораздо обширнее. Это объясняет взрывное нарастание вирусной нагрузки, что сопровождается выраженной клинической симптоматикой - повышением температуры, интоксикацией, ранними вирусными пневмониями, которые могут приводить к снижению насыщения крови кислородом буквально на 4-5 день с начала первых проявлений болезни.

- В 2020 году требовалось в среднем шесть дней до позитивного ПЦР после контакта, с "Дельтой" на это уходит в среднем около четырех дней. Способность "Дельты" образовывать синцитии помогает ему ускользать от иммунной системы и делает вирус более опасным для организма. В процессе воспроизводства вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые, после гибели клетки, попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующими антителами. Когда клетки сливаются в синцитий, находящийся внутри вирус избегает действия антител. Более того, "Дельта" частично ускользает от антител, вырабатываемых и в ответ на вакцинацию, причем делает это более эффективно, чем штамм Alpha или B.1.1.7, - отметила Голубовская.

По ее словам, у пожилых людей этот эффект более выражен. Если человек вакцинирован один раз, эффективность вакцинации составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации. После двух доз вакцины - это 80% и 94% соответсвенно.

- Способность вируса образовывать синцитии может нанести больший ущерб тканям и органам организма, особенно легких, где альвеолы имеют толщину всего в одну клетку, - подчернула инфекционист.

Она рассказала, что пневмонии при "Дельте" действительно развиваются довольно быстро (на третий-четвертый день), а у некоторых больных воспаление легких протекает без повышения провоспалительных маркеров, в частности, С-реактивного белка. Голубовская предложила рассмотреть вопрос о ранней госпитализации групп риска для минимизации рисков тяжелого течения заболевания.