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Новости
Наука
25 июля 21, 09:22
Ученые нашли неожиданный способ повысить иммунитет от COVID
исследование
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Американские ученые корпорации International Flavors & Fragrances Inc. сообщили, что пробиотики могут защитить людей от коронавируса.

Американские ученые заявили, что пробиотики могут повышать иммунитет организма от коронавируса.

Об этом сообщает "BioRxiv".

Информация о новом способе защиты от болезни поступила с американской корпорации IFF (International Flavors & Fragrances Inc).

Ученые предложили пробиотики, микроорганизмы, использующиеся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры, как одно из решений противодействия пагубному влиянию SARS-CoV-2 на здоровье, однако данных пока мало.

Исследователи протестировали действие двух консорциумов пробиотиков, OL-1 и OL-2, против SARS-CoV-2 у хорьков и результаты показали, что они значительно снизили вирусную нагрузку.

Результаты исследования показывают, что пробиотическая стимуляция иммунной системы хорька приводит к улучшению противовирусного иммунитета против SARS-COV-2.

"Эффект консорциумов против SARS-CoV-2 требует дальнейших исследований в рамках клинических испытаний на людях", - говорят ученые.
telegraf.com.ua
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