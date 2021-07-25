Ученые нашли неожиданный способ повысить иммунитет от COVID

Американские ученые заявили, что пробиотики могут повышать иммунитет организма от коронавируса.

Об этом сообщает "BioRxiv".

Информация о новом способе защиты от болезни поступила с американской корпорации IFF (International Flavors & Fragrances Inc).

Ученые предложили пробиотики, микроорганизмы, использующиеся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры, как одно из решений противодействия пагубному влиянию SARS-CoV-2 на здоровье, однако данных пока мало.

Исследователи протестировали действие двух консорциумов пробиотиков, OL-1 и OL-2, против SARS-CoV-2 у хорьков и результаты показали, что они значительно снизили вирусную нагрузку.





Результаты исследования показывают, что пробиотическая стимуляция иммунной системы хорька приводит к улучшению противовирусного иммунитета против SARS-COV-2.





"Эффект консорциумов против SARS-CoV-2 требует дальнейших исследований в рамках клинических испытаний на людях", - говорят ученые.



