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Новости
Наука
28 июля 21, 12:04
Земле угрожает большое количество астероидов - ООН
небо
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В 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий в 40 странах мира собрала около 39,5 миллионов записей о наблюдениях астероидов и комет.
Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях дал оценку реальному числу крупных пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. Об этом в среду, 28 июля, пишет РИА Новости.

Сообщается, что ученым известны всего лишь около 40% крупных космических объектах, приближающихся к Земле. Но о большей части небесных тел, которые могут потенциально угрожать Земле – нет.

“На момент 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов”, - говорится в статье.

Ранее исследователи пришли к выводу, что примерно каждые 15 миллионов лет на Землю падал такой же астероид, как тот, что "погубил динозавров" и оставил грандиозный кратер Чиксулуб.

Источник: https://korrespondent.net/
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