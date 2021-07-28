Земле угрожает большое количество астероидов - ООН

Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях дал оценку реальному числу крупных пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. Об этом в среду, 28 июля, пишет РИА Новости.





Сообщается, что ученым известны всего лишь около 40% крупных космических объектах, приближающихся к Земле. Но о большей части небесных тел, которые могут потенциально угрожать Земле – нет.





“На момент 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов”, - говорится в статье.





Ранее исследователи пришли к выводу, что примерно каждые 15 миллионов лет на Землю падал такой же астероид, как тот, что "погубил динозавров" и оставил грандиозный кратер Чиксулуб.



