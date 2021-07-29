Китай вывел на орбиту научный спутник

Китай успешно вывел на орбиту спутник Тяньхуэй I-04. Он будет использоваться для проведения научных экспериментов и изучения земельных ресурсов, сообщает Синьхуа в четверг, 29 июля.





Запуск был осуществлен в 12:01 по местному времени (07:01 по киеву – ред.) при помощи ракеты Чанчжэн-2D (Великий поход-2D – ред.) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 381-м для ракет-носителей серии Чанчжэн.





Это уже шестой космический запуск Китая за текущий месяц. Данные, полученные с Тяньхуэй I-04, также будут использоваться в картографии и навигации.





Ожидается, что в текущем году Китай осуществит как минимум 40 запусков и установит новый национальный рекорд.





Напомним, 19 июля Китай запустил новую партию спутников дистанционного зондирования. Ракета Чанчжэн-2В стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань.





А в июне Китай вывел на орбиту корабль Шэньчжоу-12 с космонавтами на борту.



