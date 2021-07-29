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Наука
29 июля 21, 13:27
Китай вывел на орбиту научный спутник
спутник
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Запуск был осуществлен при помощи ракеты Чанчжэн-2D с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу.
Китай успешно вывел на орбиту спутник Тяньхуэй I-04. Он будет использоваться для проведения научных экспериментов и изучения земельных ресурсов, сообщает Синьхуа в четверг, 29 июля.

Запуск был осуществлен в 12:01 по местному времени (07:01 по киеву – ред.) при помощи ракеты Чанчжэн-2D (Великий поход-2D – ред.) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 381-м для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Это уже шестой космический запуск Китая за текущий месяц. Данные, полученные с Тяньхуэй I-04, также будут использоваться в картографии и навигации.

Ожидается, что в текущем году Китай осуществит как минимум 40 запусков и установит новый национальный рекорд.

Напомним, 19 июля Китай запустил новую партию спутников дистанционного зондирования. Ракета Чанчжэн-2В стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

А в июне Китай вывел на орбиту корабль Шэньчжоу-12 с космонавтами на борту.

Источник: https://korrespondent.net/
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