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Наука
31 июля 21, 12:13
На орбиту вывели первый перепрограммируемый спутник связи
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Его универсальность устанавливает качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов.
Ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский спутник Star One D2. Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace.

"Вывод спутников подтвержден", - сообщила компания

Отмечается, что запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени.

Примерно через 36,5 минут, после отделения от второй ступени ракеты, два космических аппарата были выведены на орбиту.

Eutelsat Quantum является первым в мире перепрограммируемым коммерческим спутником. Его универсальность выводит на качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это требуется.

Источник: https://korrespondent.net/
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