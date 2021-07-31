На орбиту вывели первый перепрограммируемый спутник связи

Ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский спутник Star One D2. Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace.





"Вывод спутников подтвержден", - сообщила компания





Отмечается, что запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени.





Примерно через 36,5 минут, после отделения от второй ступени ракеты, два космических аппарата были выведены на орбиту.





Eutelsat Quantum является первым в мире перепрограммируемым коммерческим спутником. Его универсальность выводит на качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это требуется.



