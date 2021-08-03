Ученые заявили о новой опасности коронавируса

В первые две недели после инфицирования коронавирусом значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, заявили ученые из шведского Университета Умео. Об этом сообщается в научной статье журнала Lancet.





Для того, чтобы выяснить влияние инфекции на сердце, эксперты провели исследование, в котором приняли участие более 86 тыс. человек.





"Это является самым крупным исследованием в мире о связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчеркивается в статье.





Отмечается, что ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы (348 тыс. человек) в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.





Как выяснили специалисты, коронавирус увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза.





"Такая зависимость сохранялась даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы", - отметили ученые.



