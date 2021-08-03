Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.86
USD
26.83
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
3 августа 21, 12:19
Как изменится климат в Украине в ближайшие 100 лет
Украина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
К 2100 году общая температура планеты вырастет на 2-2,5 градуса. Если средняя температура поднимется на 3-4 градуса, Украина рискует превратиться в пустыню.
Ученые-климатологи спрогнозировали изменения климатических условий в Украине в ближайшие 50-100 лет. Как именно изменится климат, рассказал на своей странице в Facebook председатель Постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, ссылаясь на исследования журналистов BBC-Украина.

Отмечается, что Украина уже к 2100 году может стать похожей на Австралию. Климат будет становиться теплее и засушливее. Новые условия позволят успешно выращивать только пшеницу и подсолнухи.

Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

Что касается зимнего периода, то периодически в Украину будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильными снегопадами. Вместе с тем долговременных снежных периодов будет становиться меньше.

Привычными для украинцев станут чрезвычайные погодные явления. Засуха и сильные ветры будут вызывать пылевые бури. Непредсказуемый климат приведет к увеличению частоты и интенсивности других аномалий: пожаров, засух, торнадо, ураганов, сильных осадков.

Изменение условий существования приведет к миграции флоры и фауны. В Украину уже переселились невиданные до этого розовые пеликаны, шакалы и степные лисы из Центральной Азии. А совсем скоро фауну страны могут пополнить новые виды ядовитых змей, сухопутные черепахи, много насекомых и птиц.

Новые виды животных, птиц и насекомых могут распространять такие болезни, как птичий грипп, лихорадку восточного Нила, болезнь Лайма и бешенство.

"Сценарий, при котором возможны описанные климатические изменения, предполагает, что к 2100 году общая температура планеты вырастет на 2-2,5 градуса. Это самый вероятный из прогнозов. Если средняя температура поднимется на 3-4 градуса, Украина достаточно быстро рискует превратиться в пустыню", - пишет Константин Яловой.

Как сообщалось ранее, ученые из семи стран оценили глобальные изменения климата за последний год и констатировали, что ситуация близка к критической. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
О влиянии погоды на скорость распространения COVID-19
Острый голод накрыл четыре страны мира - ООН
Украина и G7 обсудили изменения климата
Земле угрожает большое количество астероидов - ООН
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ученые заявили о новой опасности коронавируса
Лента новостей