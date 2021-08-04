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Новости
Наука
4 августа 21, 14:28
Черный тмин способен бороться с коронавирусом - ученые
Черный тмин
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Семена Nigella Sativa издавна использовались в качестве традиционного средства от множества инфекционных заболеваний.

Австралийские исследователи доказали пользу черного тмина в лечении коронавирусной инфекции. Об этом пишет UTS.

Отмечается, что семена Nigella Sativa - чернушки посевной, черного тмина, римского кориандра, калинджи веками применялись для лечения множества заболеваний, в том числе воспалений и инфекций.

Теперь ученые утверждают, что тимохинон, который является активным ингредиентом Nigella Sativa, способен "прилипать" к белку шипа вируса SARS-CoV-2 и блокировать вызывание им легочной инфекции.

"Это также может блокировать "цитокиновую бурю", которая поражает серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", - говорится в исследовании.

Тимохинон положительно влияет на иммунную систему человека, предотвращая высвобождение интерлейкинов - провоспалительных химических веществ.

Таким образом он играет важную роль в лечении аллергических заболеваний - астмы, экземы, артрита, рассеянного склероза и даже золотистого стафилококка.

Однако его нельзя использовать при плохой естественной абсорбции в желудочно-кишечном тракте.

Напомним, ранее ученые заявили, что употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусом.
Korrespondent
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