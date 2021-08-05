ВОЗ призывает ввести мораторий на третью дозу вакцины

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

По мнению гендиректора ВОЗ, это позволило бы направить больше вакцин от коронавируса в страны с низким уровнем доходов, которые испытывают недостаток препаратов. Кроме того, это также может помочь в достижении цели вакцинировать от COVID-19 не менее 10% жителей всех государств планеты к концу сентября.

По словам старшего советника ВОЗ Брюса Эйлворда, мораторий является частью плана Гебрейесуса по вакцинации 40% населения мира к декабрю.

Отмечается, что мораторий может быть продлен, если показатели вакцинации в странах с низким уровнем прививки не увеличатся.