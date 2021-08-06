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6 августа 21, 08:37
ВОЗ о "реальной опасности" для человечества из-за COVID-19
COVID
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По словам гендиректора организации, многие достижения нивелируются.

В последние два года мировое сообщество достигло большого прогресса в борьбе с пандемией коронавируса, однако на данный момент он нивелируется по ряду причин, из-за чего человечество находится в "реальной опасности", заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что причинами этого является увеличенное количество социальных контактов, непоследовательность мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправная вакцинация.

- С трудом обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения, - пояснил глава ВОЗ.

Он в очередной раз высказался против введения третьей дозы вакцины от коронавируса. И добавил, что высвободившиеся дозы препарата лучше направить в страны с низкими доходами. Гебрейесус уверил, что это поможет достичь минимальной цели - иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.

В США считают запрет ВОЗ на третью дозу COVID-вакцины неправильной. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в стране хватит вакцины и на ревакцинацию, и на помощь нуждающимся государствам. Штаты также заявили о намерении в будущем вакцинировать всех иностранцев, приезжающих в их страну.

В Moderna уже заявили, что после второй дозы их препарата через полгода эффективность препарата сохраняется на 93%. При этом добавили, что перед зимним сезоном потребуется еще одна доза, поскольку уровень антител, вероятно, снизится.
kp.ua
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