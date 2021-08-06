Новолуние 8 августа: чем этот день особенный

Положение Луны оказывает сильное влияние на всех жителей нашей планеты. Любое новолуние - это особенный период, который оказывает очень мощное влияние на человечество и порой преподносит неожиданные сюрпризы. Телеграф расскажет, какие особенности будут у новолуния в августе.

Новолуние 8 августа наступит в 16.51 по киевскому времени. Небесное светило будет находиться в созвездии Льва. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:46, а закат в 20:57.

День новолуния в августе будет крайне сложным. Новолуние в Уране привнесет нестабильность. В этот день нельзя ни на кого полагаться. За редкими моментами удачи то и дело будут следовать неприятности, поэтому запаситесь терпением и постарайтесь лишний раз не раздражаться.



