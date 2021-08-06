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6 августа 21, 09:39
Новолуние 8 августа: чем этот день особенный
Новолуние
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День новолуния в августе будет крайне сложным.

Положение Луны оказывает сильное влияние на всех жителей нашей планеты. Любое новолуние - это особенный период, который оказывает очень мощное влияние на человечество и порой преподносит неожиданные сюрпризы. Телеграф расскажет, какие особенности будут у новолуния в августе. 

Новолуние в августе 2021: время

Новолуние 8 августа наступит в 16.51 по киевскому времени. Небесное светило будет находиться в созвездии Льва. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:46, а закат в 20:57.

Чем опасно новолуние в августе 2021:

День новолуния в августе будет крайне сложным. Новолуние в Уране привнесет нестабильность. В этот день нельзя ни на кого полагаться. За редкими моментами удачи то и дело будут следовать неприятности, поэтому запаситесь терпением и постарайтесь лишний раз не раздражаться.

Что нельзя делать в новолуние 2021:

В этот день не советуют принимать участие в крупных денежных операциях - есть риск понести убытки. Категорически запрещено бездумно тратить деньги. Относитесь очень серьезно к финансовым операциям.

Также в этот день не рекомендуется проводить хирургические вмешательства и как-либо рисковать здоровьем. 

Новолуние в августе 2021 - гороскоп для знаков Зодиака

Овен
В этот день энергия может вас оставить, но не будьте слишком пассивны. Переключитесь на менее сложные дела, но не бездельничайте. 

Телец
Не сорите деньгами. Любой финансовый риск в этот день для вас крайне опасен. 

Близнецы
Всплеск энергии в этот день придется на утро. Вечер же проведите в спокойной обстановке в кругу близких людей. 

Рак
Избегайте токсичных людей всеми силами. В этот день их негативное влияние может вас самих втянуть в депрессивное настроение. 

Лев
Учитесь на ошибках других людей, чтобы самому избегать подобных. Проанализируйте свое поведение и сделайте выводы. 

Дева
День ветер прошлого: многие могут пожалеть о давней ошибке. Астрологи советуют не оборачиваться на неудачный опыт и не концентрироваться на неприятных моментах.

Весы
Весам советуют избегать компании слишком шумных людей. Не дайте втянуть себя в их авантюры. 

Скорпион
 Уделите время личной жизни и отношениям. В последнее время у вас нет ни минуты, которую бы вы могли уделить этой сфере. 

Стрелец
В вас проснется творческая энергия. Дайте себе волю и посвятите день новому хобби.

Козерог
Астрологи рекомендуют непременно заняться личностным ростом и самосовершенствованием. Ваши труды окупятся. 

Водолей
Проведите этот день в одиночестве. Вас будут чрезмерно раздражать другие люди, ну а вы их. 

Рыбы
Рыбам звезды советуют отдохнуть и провести время с семьей. Не перетруждайтесь. Перейти на Главную страницу
telegraf.com.ua
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