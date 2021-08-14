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Наука
13 августа 21, 23:09
Какие упражнения значительно снижают риск онкологии
ходьба
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До сих пор силовые нагрузки не считались значимой мерой для предупреждения онкологических заболеваний.
До сих пор силовые нагрузки не считались значимой мерой для предупреждения онкологических заболеваний.

Команда ученых из Федерального университета Сан-Паулу выяснила, какой тип и интенсивность физических нагрузок снижают риск рака на треть. Об этом пишет EurekAlert.

Отмечается, что анализ экспертов основывается на изучении 12 исследований с участием почти 1,3 млн человек продолжительностью наблюдений от 6 до 25 лет. 

“Выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%”, - говорят ученые.

Если же заниматься лишь силовыми видами спорта, те снижают риск заболеть онкологией на 14%.

Медики предупреждают, что для эффективности следует заниматься минимум два раза в неделю.

Напомним, американские ученые разработали новый метод лечения рака, который способен уничтожать до 100% клеток опухолей молочной железы. 
Korrespondent
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