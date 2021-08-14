Какие упражнения значительно снижают риск онкологии

Команда ученых из Федерального университета Сан-Паулу выяснила, какой тип и интенсивность физических нагрузок снижают риск рака на треть. Об этом пишет EurekAlert.

Отмечается, что анализ экспертов основывается на изучении 12 исследований с участием почти 1,3 млн человек продолжительностью наблюдений от 6 до 25 лет.

“Выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%”, - говорят ученые.

Если же заниматься лишь силовыми видами спорта, те снижают риск заболеть онкологией на 14%.

Медики предупреждают, что для эффективности следует заниматься минимум два раза в неделю.

Напомним, американские ученые разработали новый метод лечения рака, который способен уничтожать до 100% клеток опухолей молочной железы.