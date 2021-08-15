Главный претендент на столкновение с Землей

Астрономы с помощью наземных телескопов и межпланетной станции OSIRIS-REx оценили 500-метровый околоземной астероид Бенну, как самый опасный для Земли, пишет N+1 со ссылкой на статью в журнале Icarus.





Оказалось, что наибольшая вероятность столкновения астероида с нашей планетой в один шанс из 2700 относится к сентябрю 2182 года, что делает Бенну наиболее опасным объектом по шкале Палермо.





Группа планетологов во главе с Давидом Фарноккья из Лаборатории реактивного движения NASA построила новую модель, в которой важную роль играет эффект Ярковского, влияющий на дрейф орбиты, а также учтен эффект Пойнтинга - Робертсона, который до сих пор рассматривался в контексте динамики межпланетной пыли.





Оказалось, что изменение длины большой полуоси орбиты из-за эффекта Ярковского, составляет ± один метр в год, по мере того, как орбита Бенну эволюционирует из-за гравитационных возмущений со стороны планет с 1900 по 2135 год.





Ранее первое место принадлежало астероиду 1950 DA. Будущее сближение Бенну с Землей в 2037 году позволит вновь уточнить его орбиту в ходе радиолокационных наблюдений.





Межпланетная станция OSIRIS-REx была направлена к Бену в 2016 году. За 2,5 года работы она картографировала астероид, определила его свойства, выяснила, что Бенну активен, нашла на его поверхности расколотые валуны, фрагменты астероида Веста и органические вещества, а также проследила ход его эволюции.





Кроме того, аппарат взял грунт из северного полушария астероида, общая масса собранного вещества составила 400 граммов.





В настоящее время OSIRIS-REx покинул Бенну и летит к Земле. Ожидается, что возвращаемая капсула с грунтом астероида совершит посадку на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.



