Как вакцины защищают от штамма дельта

Пандемия коронавируса не дает человечеству передышки: самый заразный и смертельный на сегодняшний штамм дельта захватывает все новые территории. Распространение дельты уже привело к новым карантинным ограничениям по всему миру.

В Новой Зеландии полиция арестовала восемь человек после введения локдауна. В Японии власти называют ситуацию критической, в США на фоне призывов к ревакцинации вновь растет число занятых коек в реанимации.

С самой вакцинацией картина складывается противоречивая. Новые данные из Израиля свидетельствуют, что она помогает ощутимо снизить негативные эффекты от дельты, но не гарантирует полной победы над вирусом.

А исследование ученых Оксфордского университета показало, что защита, которую дают препараты Pfizer и AstraZeneca, ослабевает в течение трех месяцев. Корреспондент.net рассказывает об исследовании, результаты которого опубликовал журнал Nature.

Накануне публикации глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение дельта-штамма COVID-19 опережает принимаемые меры по борьбе с коронавирусом.

"Дельта продолжает опережать наш коллективный ответ на COVID-19, и в каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдаются низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", - сказал Гебрейесус на брифинге 18 августа.

По его словам, для реализации плана по обеспечению готовности и реагированию нужно дополнительно один миллиард долларов. Также он призвал мировое сообщество собрать 7,7 миллиарда долларов по программе об ускорении производства средств по борьбе с коронавирусом.

Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан сообщила, что вакцинация "совершенно точно" предотвращает рост числа тяжелых больных и смертей от дельта-штамма.

"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта дельта", - заявила она на брифинге.

Однако степень защиты снижается со временем, показала работа исследователей из Оксфордского университета и Управления национальной статистики Великобритании.

Они проанализировали обширный набор данных, включающий результаты 2 580 021 ПЦР-тестов у 384 543 взрослых жителей Британии в период с 1 декабря 2020 года по 16 мая 2021 года, - когда преобладал альфа-вариант, - и 811 624 результатов тестов у 358 983 человек в период с 17 мая по 1 августа 2021 года, когда был более распространен дельта-вариант.

Результаты, опубликованные в препринте 19 августа, свидетельствуют о том, что обе вакцины эффективны против дельты после применения двух доз, но со временем их защита ослабевает.

Вакцина, изготовленная Pfizer в Нью-Йорке и BioNTech в немецком Майнце была на 92 процента эффективна для предотвращения развития у людей высокой вирусной нагрузки - высокой концентрации вируса в их тестовых образцах - через 14 дней после второй дозы.

Но эффективность вакцины снизилась до 90 процентов, 85 процентов и 78 процентов через 30, 60 и 90 дней соответственно.

Вакцина, разработанная Оксфордом и фармацевтической компанией AstraZeneca в Кембридже, была на 69 процентов эффективна против высокой вирусной нагрузки через 14 дней после второй дозы, снизившись до 61 процента через 90 дней.

Снижение эффективности не должно вызывать тревоги, говорит Сара Уокер, медицинский статистик из Оксфордского университета, которая руководила исследованием. "Для обеих этих вакцин две дозы все еще очень хорошо действуют против дельты", - говорит она.

Исследование показывает, что вакцинированные люди, которые заражаются дельта-вариантом, переносят высокие пиковые уровни вируса. Когда Альфа-вариант доминировал в Соединенном Королевстве, заразившиеся им, но вакцинированные люди, имели гораздо более низкую пиковую вирусную нагрузку.

Последствия этого не ясны, говорит Уокер: "Большинство наших тестов проводятся ежемесячно; на самом деле мы не можем сказать достаточно много о том, насколько долго люди бывают заразны и, в частности, насколько это отличается для Дельта-варианта. Любой, кто думает, что если он заразится после вакцинации, то не сможет передать вирус, - это вряд ли будет правдой".

Данные также свидетельствуют о том, что время между дозами вакцины не влияет на эффективность вакцины, а люди, которые ранее переболели Covid-19 и получили также две дозы вакцины, имеют наилучшую защиту от будущей инфекции.

Анализ был сосредоточен на возрастной группе от 18 до 64 лет и не касался госпитализаций или смертельных исходов, отмечает Двир Аран, специалист по биомедицинским данным в Технионе - Израильском технологическом институте в Хайфе.

"Это исследование посвящено инфекции, а не тяжелой болезни, - говорит он. По его словам, результаты подтверждают наблюдения Израиля, который вакцинировал свое население достаточно быстро в ходе пандемии. - Мы наблюдаем высокий уровень прорывных [инфекций] среди населения, которое было вакцинировано на ранней стадии, и, с другой стороны, мы видим надежную защиту у тех, кто был вакцинирован недавно, особенно у детей в возрасте 12-15 лет".

Результаты поднимают вопросы о том, может ли быть более эффективным применение доз разных вакцин, а не нескольких доз одной и той же вакцины, особенно если принять во внимание третью, ревакцинирующую дозу.

Георг Беренс, иммунолог Ганноверской медицинской школы в Германии, говорит, что смешивание вакцин может повысить их эффективность. Иммунная система по-разному реагирует на различные типы вакцин - и это может быть использовано для запуска лучшей общей реакции.

"Использование сначала векторной, а затем какой-то [вакцины], не имеющей вектора, но с тем же антигеном, абсолютно имеет смысл", - говорит Беренс.