Новости Наука
21 августа 21, 20:35
NASA показало снимок начала дня над Землей.ФОТО
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Опубликован снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции над юго-восточным побережьем Бразилии.
Опубликован снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции над юго-восточным побережьем Бразилии.
В NASA опубликовали снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции. Об этом говорится на сайте NASA.
На фотографии можно увидеть начало смену дня и ночи над Землей.
В момент, когда было сделано фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.
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