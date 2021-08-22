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21 августа 21, 20:35
NASA показало снимок начала дня над Землей.ФОТО
рассвет
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Опубликован снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции над юго-восточным побережьем Бразилии.
Опубликован снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции над юго-восточным побережьем Бразилии.

В NASA опубликовали снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции. Об этом говорится на сайте NASA.

На фотографии можно увидеть начало смену дня и ночи над Землей.



В момент, когда было сделано фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.
Korrespondent
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