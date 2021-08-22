NASA показало снимок начала дня над Землей.ФОТО

В NASA опубликовали снимок ночной Земли, сделанный астронавтами с борта Международной космической станции. Об этом говорится на сайте NASA.





На фотографии можно увидеть начало смену дня и ночи над Землей.













В момент, когда было сделано фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.



