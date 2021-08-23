Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.15
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
23 августа 21, 11:02
В Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Израиле расширили программу вакцинации третьей дозой вакцины против коронавирусной инфекции.
В Израиле расширили программу вакцинации третьей дозой вакцины против коронавирусной инфекции.

Власти Израиля опубликовали данные Минздрава, касающиеся заболеваемости коронавирусом среди лиц, получивших третью дозу, прививки. Об этом в воскресенье 22 августа, пишет NEWSru.co.il.

Как выяснили медики, из 1,1 млн израильтян, сделавших третью прививку, коронавирус был выявлен у 2790 человек (0,2% от всех привившихся бустерной дозой).

Из низ 187 человек (0,01%) попали с коронавирусом в больницу. У 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.

Основываясь на цифрах, в Минздраве Израля заявили о высокой эффективности третьей дозы прививки от коронавируса. 

Чтобы получить бустерную дозу, с момента второй прививки должно пройти не менее пяти месяцев. Израиль стал первой страной в мире, в которой начали прививки населения третьей дозой вакцины против коронавируса. Сейчас уже 1,2 миллиона человек старше 50 лет там получили бустерную дозу.

Напомним, исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы. 
Korrespondent
Ещё по теме:
В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер
Чим Україна так привабила ізраїльські інвестиції
Израиль возобновил удары по Сектору Газа
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей