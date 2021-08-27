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Наука
27 августа 21, 15:55
В Мексике создали нано-маску, убивающую коронавирус
мексиканцы
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Трехслойная маска с наночастицами серебра и меди эффективно защищает от SARS-CoV-2 и бактерий.
В Национальном автономном университете Мексики (UNAM) создали многоразовую защитную маску с нанослоями серебра и меди, которая нейтрализуют коронавирус. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба заведения.
 
Специалисты UNAM назвали трехслойную маску SakCu (Sak на языке майя означает серебро, а Cu – химический символ меди).
 
Во время исследований было установлено, что при больших концентрациях вирус исчезал более чем на 80% за восемь часов, а если нагрузка была низкой, то через два часа.
 
Как отметили ученые, при контакте с наношаром из серебра и меди мембрана SARS-CoV-2 разрывается, а его РНК повреждается.
 
Также маску протестировали на пяти бактериях, вызывающих внутрибольничные инфекции. Все они были полностью ликвидированы через четыре часа.
 
Это позволяет безопасно утилизировать маски, не опасаясь оставшихся частиц инфекции. Также указано, что SakCu можно стирать до десяти раз без потери свойств.
 
Маска эффективно задерживает 50% для мельчайших аэрозольных частиц и от 80 до 90% частиц размером 2,5 микрона.


Фото: gaceta.unam.mx
 
Ранее австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал, который состоит из измельченных медицинских масок и переработанного бетона.
Korrespondent
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