Инфекционист о наиболее эффективной защите от COVID-19

Еще рано говорить об эффективности той или иной вакцины, заявила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская в среду, 1 сентября, в интервью Обозревателю.

"Они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения", - подчеркнула она.

Голубовская отметила, что лучше всего от инфекции защищает природный иммунитет, у него есть преимущества над вакцинацией.

Она подчеркнула, что у вакцинированных людей риск повторного заражения в 13 раз больше, чем у переболевших.

"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: в дважды вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших", - пояснила профессор.

Также медик добавила, что вакцинированные люди могут переносить инфекцию.

Ранее Голубовская заявила, что два из 15 вариантов штамма коронавируса Дельта помогают инфекции избежать как природных, так и поствакцинальных антител.

Голубовская отмечает, что Дельта более эффективно ускользает от антител, чем другие штаммы COVID-19. Однако, подчеркивает она, вакцинация поможет предотвратить госпитализацию после заражения этим типом инфекции.





Таким образом, инфекционист рекомендует:





- встречаться с новыми штаммами вируса, имея иммунитет;

- приоритет в вакцинации отдавать неиммунным, особенно из групп риска;

- вакцинироваться и довакцинироваться тем, кто уже получил первую дозу;

- после вакцинации усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости: - избегать людных мест, носить маски;

- оздоровление, правильное питание, полноценный сон.



