Инфекционист о наиболее эффективной защите от COVID-19

Еще рано говорить об эффективности той или иной вакцины, заявила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская в среду, 1 сентября, в интервью Обозревателю.
"Они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения", - подчеркнула она.
Голубовская отметила, что лучше всего от инфекции защищает природный иммунитет, у него есть преимущества над вакцинацией.
Она подчеркнула, что у вакцинированных людей риск повторного заражения в 13 раз больше, чем у переболевших.
"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: в дважды вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших", - пояснила профессор.
Также медик добавила, что вакцинированные люди могут переносить инфекцию.
Ранее Голубовская заявила, что два из 15 вариантов штамма коронавируса Дельта помогают инфекции избежать как природных, так и поствакцинальных антител.