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Новости
Наука
2 сентября 21, 10:08
Инфекционист о наиболее эффективной защите от COVID-19
вакцина
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Вакцины от коронавируса должны еще испытываться пять лет, чтобы сказать об их точной эффективности, отметила Голубовская.

Еще рано говорить об эффективности той или иной вакцины, заявила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская в среду, 1 сентября, в интервью Обозревателю.

"Они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения", - подчеркнула она.

Голубовская отметила, что лучше всего от инфекции защищает природный иммунитет, у него есть преимущества над вакцинацией.

Она подчеркнула, что у вакцинированных людей риск повторного заражения в 13 раз больше, чем у переболевших.

"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: в дважды вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших", - пояснила профессор.

Также медик добавила, что вакцинированные люди могут переносить инфекцию.

Ранее Голубовская заявила, что два из 15 вариантов штамма коронавируса Дельта помогают инфекции избежать как природных, так и поствакцинальных антител.

Голубовская отмечает, что Дельта более эффективно ускользает от антител, чем другие штаммы COVID-19. Однако, подчеркивает она, вакцинация поможет предотвратить госпитализацию после заражения этим типом инфекции.

Таким образом, инфекционист рекомендует:

- встречаться с новыми штаммами вируса, имея иммунитет;
- приоритет в вакцинации отдавать неиммунным, особенно из групп риска;
- вакцинироваться и довакцинироваться тем, кто уже получил первую дозу;
- после вакцинации усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости: - избегать людных мест, носить маски;
- оздоровление, правильное питание, полноценный сон.
Korrespondent
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