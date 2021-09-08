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Новости
Наука
8 сентября 21, 10:01
Планета 9. Ученые приблизились к разгадке
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Согласно официальным подсчетам, в настоящее время в нашей Солнечной системе насчитывается восемь планет.
Девятая планета или планета Х – это гипотетическая планета во внешней области Солнечной системы, существование которой до сих пор так и не доказано.

Согласно официальным подсчетам, в настоящее время в нашей Солнечной системе насчитывается восемь планет. Но вот, например, астроном Майкл Э. Браун из Калифорнийского технологического института в Пасадене уже несколько лет предполагает, что в Солнечной системе должна существовать девятая планета. Браун и его коллега Константин Батыгин обратили внимание на карликовые планеты за пределами орбиты планеты Нептун.

В чем секрет Планеты X?

Теория Брауна и Батыгина заключается в том, что на движение карликовых планет влияет пока неизвестное небесное тело. Согласно прошлым расчетам, масса небесного тела, которое окрестили Планетой 9, должна превышать массу Земли в десять раз. Оно также должно находиться в двадцать раз дальше от Солнца, чем Нептун, и совершать оборот вокруг Солнца за 10 тыс. - 20 тыс. лет.

Браун и Батыгин опубликовали новую научную работу о Планете 9 на платформе arXiv. Они разработали карту неба, показывающую, как выглядит наиболее вероятная орбита неизвестной планеты и где она, скорее всего, находится в настоящее время.

Как найти

Если Планета 9 действительно существует, то то, как быстро она будет обнаружена, зависит от ее яркости и размера. "Самый яркий вариант можно было бы обнаружить уже в ходе различных наблюдений за небом, - пишут ученые в своем исследовании. - Чтобы обнаружить наиболее тусклый вариант, придется специально искать с помощью восьми- или десятиметровых телескопов".

Браун не слишком высокого мнения о теории, согласно которой небесное тело, чья гравитация влияет на внешнюю Солнечную систему, является первичной черной дырой. Он считает эту теорию "несуразной". Однако его новое исследование не опровергает теорию черной дыры.

Источник: https://korrespondent.net/
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