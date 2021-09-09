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Новости
Наука
9 сентября 21, 11:39
Голубовская: Будет пандемия, вызванная новым возбудителем
Голубовская
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Миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучила инфекционист Ольга Голубовская.

"Эта коронавирусная инфекция пройдет, закончится, смягчится. Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже. И это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем", - отметила Ольга Голубовская.

При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.

Но инфекционист призвала делать выводы из ситуации с коронавирусом, учиться на ошибках, чтобы быть готовым к новому вызову.

"И если мы не сделаем уроков с нашей ситуации, то это закончится новой трагедией", - добавила она.

Уже почти два года человечество пытается справиться с коронавирусом. Во многих странах ввели карантинные ограничения, ученые разработали вакцины, однако вирус пока преодолеть не удается.
censor.net.ua
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