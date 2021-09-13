В следующем году в Украине появится собственная вакцина. Это будет вакцина против гриппа. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает в понедельник, 13 сентября, пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", - сообщил он.

По его словам, это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).

"Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин", - считает Кузин.

Он добавил, что это освободит страну от необходимости искать вакцину на рынках Европы.

Напомним, еще осенью прошлого года президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса и назвал ее уникальной. Однако с тех пор о ней новостей не было.

Позже в Институте биологии клетки сообщали, что до конца текущего года украинские ученые намерены разработать собственную вакцину от коронавируса, а в следующем году она будет проходить испытания.