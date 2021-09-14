Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.47
USD
26.65
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
14 сентября 21, 12:20
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink
Starlink
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Тихом океане. Она использовалась для запусков в десятый раз.
Американская компания SpaceX успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter утром во вторник, 14 сентября.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 понедельника по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 по Киеву).

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане через 8 минут 46 секунд после старта ракеты. Указанная ступень Falcon 9 использовалась для запусков в десятый раз.

В целом это уже 31 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1789 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Илон Маск о главном условии успешного будущего человечества
В космос летит секретный груз Пентагона – трансляция
Китай запустил новый спутник для исследования океана
Пандемия COVID-19 унесла жизни 3,4 млн человек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Защитит ли COVID-вакцина от гриппа?
Лента новостей