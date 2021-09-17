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Наука
16 сентября 21, 23:49
Магнитная буря ударит 17 сентября 2021: что надо знать
Магнитная буря
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Ближайшие два дня будут отмечены пиками повышенной геомагнитной активности.

Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 обновился и обещает умеренные возмущения магнитосферы (4 балла из 10) уже в ближайшие дни - 17-18 сентября.

В целом по  уточненным данным экспертов лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в ближайшие 4 недели будет спокойно - только 3 дня с повышенной геомагнитной активностью "желтого" уровня опасности. Однако от сюрпризов, как мы видим по опыту понедельника, никто не застрахован.

Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 года по состоянию на 16 сентября включает в себя лишь 3 проблемных дня и выглядит так:

17 сентября - 4 балла из 10 
18 сентября - 4 балла из 10 
5 октября - 4 балла из 10.

В эти дни метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, тошноту и головокружения. Могут наблюдаться боли в районе сердца и затылка, давить виски. Многие будут жаловаться на скачки артериального давления и старые травмы. Ночи  накануне магнитных бурь также могут быть неспокойными:

- высок шанс бессонницы; 
- могут сниться кошмары или просто неприятные сны;
- из-за беспокойной ночи утром может ощущаться разбитость и сонливость.

Магнитные бури в сентябре и октябре-2021. Фото: ФИАН.

Магнитные бури - это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Пока мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей.

На фоне мощных магнитных бурь врачи регистрируют даже волну инфарктных состояний, поэтому людям в зоне риска нужно быть особенно осторожными.

Симптомы: 

Головные боли,
мигрень, 
бессонница,
скачки артериального давления;
Раздражительность и вспышки гнева, эмоциональная нестабильность; Рассеянность, усталость, упадок сил, снижение концентрации;
Снижение сексуальной активности;
Потеря аппетита; 
Обострение хронических заболеваний; 
Учащение сердцебиения, тахикардия. 

Профилактика: 

- Приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;
- Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи; - Полноценный сон - не менее 7-8 часов в день; 
- Пить травяной чай - из ромашки, мяты, липы и т.п; 
- По возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе; 
- Отложить принятие важных решений на более благоприятное время;.

Если соблюдать эти несложные условия, последствия пройдут практически незаметно для организма. Но стоит отметить, что полной защиты от магнитных бурь не существует.

Ранее сообщалось, что в Киеве изменились климатические нормы. Поэтому, несмотря на холодное начало лета, прогнозы на июль-август о жаре +40 градусов остаются в силе.

Также мы публиковали календарь полнолуний на 2021 год и календарь затмений-2021.
kp.ua
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