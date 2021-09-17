Магнитная буря ударит 17 сентября 2021: что надо знать

Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 обновился и обещает умеренные возмущения магнитосферы (4 балла из 10) уже в ближайшие дни - 17-18 сентября.

В целом по уточненным данным экспертов лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в ближайшие 4 недели будет спокойно - только 3 дня с повышенной геомагнитной активностью "желтого" уровня опасности. Однако от сюрпризов, как мы видим по опыту понедельника, никто не застрахован.

Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 года по состоянию на 16 сентября включает в себя лишь 3 проблемных дня и выглядит так:

18 сентября - 4 балла из 10

5 октября - 4 балла из 10. В эти дни метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, тошноту и головокружения. Могут наблюдаться боли в районе сердца и затылка, давить виски. Многие будут жаловаться на скачки артериального давления и старые травмы. Ночи накануне магнитных бурь также могут быть неспокойными: - высок шанс бессонницы; - высок шанс бессонницы;

- могут сниться кошмары или просто неприятные сны;

- из-за беспокойной ночи утром может ощущаться разбитость и сонливость. Магнитные бури в сентябре и октябре-2021. Фото: ФИАН. Магнитные бури в сентябре и октябре-2021. Фото: ФИАН. Магнитные бури - это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Пока мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. На фоне мощных магнитных бурь врачи регистрируют даже волну инфарктных состояний, поэтому людям в зоне риска нужно быть особенно осторожными. Симптомы:





Головные боли,

мигрень,

бессонница,

скачки артериального давления;

Раздражительность и вспышки гнева, эмоциональная нестабильность; Рассеянность, усталость, упадок сил, снижение концентрации;

Снижение сексуальной активности;

Потеря аппетита;

Обострение хронических заболеваний;

Учащение сердцебиения, тахикардия.





Профилактика:





- Приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;

- Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи; - Полноценный сон - не менее 7-8 часов в день;

- Пить травяной чай - из ромашки, мяты, липы и т.п;

- По возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе;

- Отложить принятие важных решений на более благоприятное время;.