Магнитная буря ударит 17 сентября 2021: что надо знать

Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 обновился и обещает умеренные возмущения магнитосферы (4 балла из 10) уже в ближайшие дни - 17-18 сентября.
В целом по уточненным данным экспертов лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в ближайшие 4 недели будет спокойно - только 3 дня с повышенной геомагнитной активностью "желтого" уровня опасности. Однако от сюрпризов, как мы видим по опыту понедельника, никто не застрахован.
Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 года по состоянию на 16 сентября включает в себя лишь 3 проблемных дня и выглядит так:17 сентября - 4 балла из 10
В эти дни метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, тошноту и головокружения. Могут наблюдаться боли в районе сердца и затылка, давить виски. Многие будут жаловаться на скачки артериального давления и старые травмы. Ночи накануне магнитных бурь также могут быть неспокойными:- высок шанс бессонницы;
Магнитные бури в сентябре и октябре-2021. Фото: ФИАН.
Магнитные бури - это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Пока мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей.
На фоне мощных магнитных бурь врачи регистрируют даже волну инфарктных состояний, поэтому людям в зоне риска нужно быть особенно осторожными.Симптомы:
Если соблюдать эти несложные условия, последствия пройдут практически незаметно для организма. Но стоит отметить, что полной защиты от магнитных бурь не существует.
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