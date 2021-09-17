В Черкассах пересадили костный мозг от некровного донора

В Черкасском областном онкологическом диспансере впервые трансплантировали костный мозг взрослому пациенту от неродственного донора. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что операция прошла 19 августа при участии специалистов из Охматдета. Они пересадили костный мозг 18-летней девушке.

Глава МОЗ Виктор Ляшко в связи с этим отметил, что за последние два года трансплантация в Украине сдвинулось с мертвой точки, где она находилась более двух десятилетий, и с каждым месяцем набирает обороты.

"Сегодня трансплантация - это один из приоритетов в работе министерства. Мы гарантируем оплату операций по трансплантации, выполненные в учреждениях здоровья, включенных в пилот (пилотный проект - ред.). Для пациента операции полностью бесплатные. Тарифы полностью рыночные, такие, что позволяют больницам выплатить достойную зарплату врачу и иметь средства на модернизацию материально-технической базы", - подчеркнул министр.

По его словам, на сегодня в Украине есть 43 медучреждения, в которых министерство гарантирует оплату операций по трансплантации, из них 22 учреждения уже начали их выполнять.

Как сообщается, в рамках проекта с начала этого года уже состоялось 174 операции по трансплантации органов.

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Ранее в Украине впервые одновременно пересадили несколько органов от посмертного донора: двум детям была проведена трансплантация почки, а один взрослый получил сердце.