Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
18 сентября 21, 09:16
Ученые засняли стокновение Юпитера с неизвестным объектом
Юпитер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Астрономы наблюдали за планетой из-за прохождения на ее поверхности тени спутника и заметили необычное явление.

В сети появилось видео момента столкновения неизвестного объекта с Юпитером. Как сообщает Earth Sky, столкновение произошло 13 сентября.

Наблюдатели следили за Юпитером в тот день, поскольку по поверхности планеты проходила тень ее спутника Ио. Наблюдения внезапно прервала яркая вспышка. Ее удалось снять нескольким астрофотографам. Среди них оказался астроном из Германии Харальд Палеске.

"Меня удивила яркая вспышка света. Это могло быть только ударом", - сказал ученый.

Он подсчитал, что зафиксированное им событие длилось всего две секунды.

Ранее астрономы нашли доказательства наличия водяного пара в атмосфере спутника Юпитера Ганимеда.
Korrespondent
Ещё по теме:
Космический объект впервые покинул пределы Солнечной системы
В мае 2013 года сдадут первый объект космодрома «Восточный»
Британские ученые окончательно раскрыли тайну Стоунхенджа
НАТО поможет перезахоронить ядерные отходы советских времен
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей