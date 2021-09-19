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Наука
19 сентября 21, 12:10
Космические туристы SpaceX вернулись на Землю
Космические туристы
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Капсула корабля опустилась на океан в соответствии с графиком. Четверо гражданских пробыли на орбите около трех суток.
Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые составляют четыре гражданских лица, приводнился в Атлантическом океане, неподалеку от побережья штата Флорида, в ночь на воскресенье, 19 сентября. Трансляция велась на странице компании SpaceX в Twitter.

Согласно данным компании, возвращение прошло в соответствии с графиком - капсула корабля на парашютах опустилась на океан в 19:06 по времени Восточного побережья США (02:06 по Киеву). За несколько часов до этого члены экипажа корабля в рамках коммерческой миссии Inspiration4 надели скафандры и начали подготовку к снижению.

Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило ему сократить высоту орбиты. Около 19:00 (02:00 по Киеву) корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут были выпущены его основные парашюты. В 19:08 (02:08 по Киеву) ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon.

Как известно, корабль пробыл на орбите около трех суток. В это время члены экипажа вели научную работу, несколько раз приняли участие в сеансах прямой связи с Землей и любовались видами планеты с орбиты высотой 575 километров. С этой целью корабль Crew Dragon специально модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор.

Первыми туристами SpaceX стали 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.

Миссия Inspiration4 носит благотворительный характер и нацелена на сбор средств для детской больницы St. Jude Children’s Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.

Источник: https://korrespondent.net/
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