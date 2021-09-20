Прогноз пандемии дал главный инфекционист США

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что пандемия коронавирусной инфекции может закончится весной 2022. Об этом пишет The Telegraph.

В то же время, он подчеркнул, что делать точный прогноз крайне сложно, так как COVID-19 оказался достаточно "непредсказуемым вирусом".

"Я думаю, мы все должны быть очень честными - мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - сказал Фаучи.

При этом он отметил, что коронавирус - очень тревожный опыт, когда много раз люди считали, что смогли победить его, но вновь появлялись новые штаммы вируса.

"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде "Дельта" штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - добавил Фаучи.

Ранее сообщалось, что в Китае более одного миллиарда граждан прошли полный курс иммунизации против коронавируса.

Ранее стало известно, что на конец августа 2021 года 14% опрошенных украинцев заявили, что перенесли COVID-19 и это было подтверждено документально. При этом официальная статистика подтверждает заболевание максимум 7% населения.