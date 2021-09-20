Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.23
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
20 сентября 21, 08:28
Прогноз пандемии дал главный инфекционист США
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Очень тяжело предугадать, как поведет себя в дальнейшем коронавирусная инфекция, подчеркнул эксперт.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что пандемия коронавирусной инфекции может закончится весной 2022. Об этом пишет  The Telegraph.

В то же время, он подчеркнул, что делать точный прогноз крайне сложно, так как COVID-19 оказался достаточно "непредсказуемым вирусом".

"Я думаю, мы все должны быть очень честными - мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - сказал Фаучи.

При этом он отметил, что коронавирус - очень тревожный опыт, когда много раз люди считали, что смогли победить его, но вновь появлялись новые штаммы вируса. 

"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде "Дельта" штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - добавил Фаучи. 

Ранее сообщалось, что в Китае более одного миллиарда граждан прошли полный курс иммунизации против коронавируса. 

Ранее стало известно, что на конец августа 2021 года 14% опрошенных украинцев заявили, что перенесли COVID-19 и это было подтверждено документально. При этом официальная статистика подтверждает заболевание максимум 7% населения.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Турции рекордный прирост коронавируса с мая
В Украине 4640 новых заражений COVID-19
Антирекорд осени: 5 744 заболевших коронавирусом за сутки
В Украине максимальный прирост COVID-больных с мая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей