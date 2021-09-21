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Наука
21 сентября 21, 10:34
NАSА выбрало место посадки для миссии лунохода
луноход
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Луноход планируется отправить на Луну в 2023 году. С его помощью ученые хотят выяснить, можно ли использовать лед для топлива ракет.
NАSА отправит роботизированный вездеход на поиски льда у кратера на Южном полюсе Луны. В 2023 году аппарат размером с тележку для гольфа приземлится у западного края кратера Нобиле, сообщает ВВС.

Ширина кратера 73 километра. Он почти постоянно находится в тени.

Миссия Viper поддержит планы по исследованию Луны человеком, поскольку лед можно добывать как для использования в качестве питьевой воды, так и ракетного топлива.

"Миссия 2023 года поможет ученым понять, насколько легко или сложно людям будет добывать лед. Если ресурсов будет много и они будут доступны, это действительно изменит природу жизнеобеспечения людей на Луне", - сказал менеджер проекта Viper Дэниел Эндрюс.

Отмечается также, что заправка транспортных средств на Луне может снизить стоимость космических путешествий и сделать лунный форпост более доступным.





Источник: https://korrespondent.net/
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