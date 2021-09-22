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22 сентября 21, 10:04
Врач назвал способ, как уберечься от коронавируса
Вакцинация
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По словам врача-инфекциониста Сергея Федоренко, вакцинация — единственный способ уберечься от коронавируса.Без вакцинации в Украине будет обостряться эпидемиологическая ситуация.

Единственный способ уберечься от коронавируса и от распространения его новых мутаций — это вакцинация. Как сообщает Фраза,, об этом в интервью ТСН рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

«В очередной раз обращаюсь к людям: лучший способ избежать коронавируса и его тяжелых последствий — это сделать прививку от COVID-19. Ибо другого пути, как выработать коллективный иммунитет, в стране нет. И рано или поздно ето достигается двумя путями: либо вакцинацией, или большим количеством людей, заболевших впервые. Ибо процент вакцинированных в Украине — это очень мало, потому что, чтобы выработался коллективный иммунитет надо 70% и более вакцинированных. А ждать и подвергать опасности себя и своих родственников или близких — это точно неправильный путь», — пояснил Сергей Федоренко.
Fraza.ua
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