Врач назвал способ, как уберечься от коронавируса

Единственный способ уберечься от коронавируса и от распространения его новых мутаций — это вакцинация. Как сообщает Фраза,, об этом в интервью ТСН рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

«В очередной раз обращаюсь к людям: лучший способ избежать коронавируса и его тяжелых последствий — это сделать прививку от COVID-19. Ибо другого пути, как выработать коллективный иммунитет, в стране нет. И рано или поздно ето достигается двумя путями: либо вакцинацией, или большим количеством людей, заболевших впервые. Ибо процент вакцинированных в Украине — это очень мало, потому что, чтобы выработался коллективный иммунитет надо 70% и более вакцинированных. А ждать и подвергать опасности себя и своих родственников или близких — это точно неправильный путь», — пояснил Сергей Федоренко.