Врач рассказала о симптомах COVID-штамма Дельта

Штамм Дельта редко вызывает потерю обоняния и вкуса, а температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться. Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы Феофания Светлана Гук в комментарии Укринформу.





Врач также назвала основные симптомы заболевания штаммом Дельта, это - головная боль, насморк, боль в горле и повышение температуры.





"Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем - снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства - боли в животе, тошнота, диарея, рвота. А вот нарушение обоняния, кашель, что было так характерно для предыдущих штаммов, случаются существенно реже", - сказала Светлана Гук.





Вместе с тем врач объяснила, что симптомы штамма Дельта сложно распознать и все зависит от того, насколько человек тяжело заболел.





"Клинически доказано, что первичная вирусная нагрузка при Дельте значительно выше предыдущих штаммов. Хотя, по-прежнему есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкая боль в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых только диарея и рвота, а горло вообще не болит", - сказала Гук .





По ее словам, набор симптомов у каждого разный и фиксированной последовательности нет.



