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28 сентября 21, 10:14
Ученые рассказали, какой будет Земля в 2500 году
земля
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На Земле может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет просто невозможно, предсказывают ученые.

Согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, существует высокая вероятность повышения температуры уже к 2100 году на 2,7 градуса, что приведет к катастрофическим последствиям. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает Sciencealert.

В свою очередь, изменения температуры приведут к учащению пожаров, ураганов, засух, наводнений и жаре, а также глубоким изменениям земной и водной поверхностей, считают эксперты. 

"Главная причина таких изменений - выбросы углерода", - подчеркивают специалисты. 

Прогнозируя будущее, международная группа ученых составила три главных сценария, по которым могут разворачиваться дальнейшие события. Они предполагают: низкий уровень смягчения последствий глобального потепления, средний и высокий, отвечающий Парижскому соглашению о снижении уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Специалисты выяснили, что при первых двух сценариях глобальные температуры будут повышаться после 2100 года. Согласно этим сценариям, растительность и лучшие посевные площади перемещаются к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания ряда культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.

"Может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет невозможно", - говорят ученые.

В то же время, они подчеркивают, что даже при сценарии с высоким уровнем смягчения последствий изменения климата уровень моря продолжает повышаться.

"Если нам не удастся остановить потепление климата, то в последующие 500 лет наша планета измениться до неузнаваемости и это будет угрожать выживанию человека как вида", - отметили  специалисты.

Напомним, ранее министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил о негативном воздействии климата на территорию страны. По его словам, юг может стать пустыней.
Korrespondent
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