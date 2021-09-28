Pfizer выпустит таблетки для профилактики COVID-19

Американская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer, Inc. начала вторую фазу испытаний противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики COVID-19. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба компании.





Сообщается, что в новом этапе эксперимента будут участвовать люди, которые живут в одном доме с человеком с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 и соответствующими симптомами.





"В случае успеха, мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на раннем этапе - до того, как у него появится возможность широко реплицироваться, - потенциально предотвращая симптоматическом заболевания у тех, кто подвергся воздействию, и подавляя начало инфекции в других ", - заявил главный научный сотрудник и президент международных исследований, разработок и медицины Pfizer Микаэль Долстен.





Он уточнил, что вторая фаза исследования лекарства - это рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором примут участие до 2660 здоровых взрослых участников в возрасте 18 лет и старше. Участников распределят случайным образом. Одна группа будет принимать препарат PF-07321332, а другая плацебо - два раза в день в течение 5 или 10 дней.





"PF-07321332 является пероральным противовирусным ингибитором протеазы SARS-CoV-2-3cl, что имеет обнадеживающие доклинические результаты. Результаты клинического исследования первой фазы показали, что PF-07321332 безопасный и хорошо переносится", - отметили в компании.



