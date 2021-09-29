Земля станет непригодной для жизни через 500 лет

Группа канадских и британских ученых провела исследование, по результатам которого установила, что из-за климатических изменений Земля превратится в непригодное для жизни место через 500 лет. Работа исследователей опубликована научным журналом Global Change Biology.





Так, эксперты представили три модели изменений на планете. Согласно наихудшему сценарию, человек как вид вымрет.





По их словам, это произойдет, когда часть Земли из-за потепления станет непригодной для проживания, а ряд сельскохозяйственных культур, в частности пшеница и картофель, окажутся дефицитными из-за недостатка плодородных земель.





"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", - говорится в статье.





В связи с этим ученые призывают мировое сообщество объединить усилия в борьбе с изменениями климата, чтобы предотвратить катастрофу.





Напомним, за последние 50 лет количество аномально жарких дней на планете удвоилось, а максимальная температура воздуха повысилась в разных точках планеты от полградуса до двух градусов.



