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9 октября 21, 22:59
Комаровский рассказал как избежать инсульта после 30 лет
Комаровский
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​Известный украинский педиатр Доктор Комаровский рассказал, что нет волшебных анализов, которые могут указать на инсульт - нет

Если у человека в молодом возрасте случился инсульт - это связано с врожденными патологиями. Об этом врач рассказал на своем YouTube-канале.

"Вы должны понимать, что анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", - рассказал Комаровский.

По словам Комаровского, нужно думать не об анализах, а о других вещах.

"В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, очень мощный фактор - ожирение, лишний вес, ограничение физической активности", - сказал медик.

Все перечисленные факторы увеличивают рис инсульта в молодом возрасте. Доктор подчеркнул, что вы также должны контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.
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