Moderna не станет делиться рецептом вакцины

Компания Moderna не станет делиться формулой своей вакцины от коронавирусной инфекции с миром, но вместо этого увеличит производство препарата. Об этом в понедельник, 11 октября, заявил председатель компании Нубар Афеян, пишет Associated Press.





Он отметил, что руководство компании решило расширить производство собственной вакцины вместо того, чтобы делиться формулой.





Он отметил, что Moderna перешла от нулевого производства к 1 миллиарду доз менее чем за год, поэтому увеличения производства под силу компании.





"Мы думаем, что сможем вырасти с 1 до 3 миллиардов доз препарата в 2022 году", - сказал Афеян.





Он напомнил, что компания уже предоставила значительное количество вакцин более бедным странам, в основном благодаря своей работе с правительством США. Также Moderna теперь работает с правительствами нескольких стран, "чтобы помочь им обеспечить поставки препарата в страны с низкими доходами".





По словам Афеяна, вероятно, что 40 миллионов доз начнут отправляться в последние три месяца этого года, а остальные отправятся в следующем году.



