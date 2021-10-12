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Новости
Наука
12 октября 21, 21:03
Ученые зафиксировали необычный сигнал из Млечного пути
Млечный Путь
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Природа источника радиоволн неизвестна. Астрономы полагают, что он может принадлежать к новому классу космических объектов.
Международная группа ученых обнаружила необычный сигнал, исходящий из центра Млечного Пути. Радиоволны не соответствуют ни одному из известных источников и могут указывать на новый класс звездных объектов, сообщает Sci News со ссылкой на статью в The Astrophysical Journal.
 
Исследователи из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции в течение двух лет изучали небо с помощью радиотелескопа ASKAP.
 
В центре Галактики они обнаружили уникальный объект с необычным поведением: вначале он был невидимым, затем стал ярким, а затем исчез и снова появился. 
 
Кроме того, его радиоволновой сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось с течением времени.
 
"Яркость объекта также резко менялась, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы думали, что это пульсар – очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов", – отметил первый автор статьи, аспирант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван.
 
В течение девяти месяцев в 2020 году авторы приняли шесть радиосигналов и попытались найти объект в видимом свете, однако им это не удалось
 
Тогда они обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке.
 
"К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось — после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель", – подчеркнула руководитель исследования, профессор Тара Мерфи из Сиднейского института астрономии и Школы физики Сиднейского университета.
 
Пока объяснить природу объекта, условно названного транзиентным радиоисточником, ученые не смогли и продолжают его изучение.
 
Ранее ученые определили новый класс экзопланет, которые отличаются от Земли, но способны поддерживать жизнь. 
Korrespondent
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