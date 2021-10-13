Астронавт МКС снял Киев из космоса. Фото

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал Киев из космоса, находясь на Международной космической станции. Снимки правого берега столицы Украины и Днепра в районе Киевского моря он опубликовал в Twitter.

"Киев и красивые вихри реки вверх по течению", – описал снимок Киевского моря Песке. Он вспомнил, что прошлой зимой также снимал Киев – и Днепр был полностью белым.





Кроме Днепра, астронавт сфотографировал и правый берег Киева. На этом снимке ярким белым овалом выделяется НСК "Олимпийский". Также Песке запечатлел город в целом.











